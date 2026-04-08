Ci siamo, pochi giorni alla 73esima edizione della Sagra del Carciofo di Ladispoli. Di seguito il programma completo dell’evento.

Venerdì 10 aprile

Ore 9:00: Passeggiata per l’area della Sagra estesa per tutto il centro della città;

Piazza Marescotti apertura stand XVI Fiera Nazionale anche in “Piazza Dei Sapori D’Italia” troverete una rassegna di sapori e prodotti delle terre di Abruzzo, Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia, Veneto, Friuli, Marche e Lazio.

Ore 10:00: Via Duca degli Abruzzi – Mostre di pittura, opere d’arte e di ingegno, artigianato, tipicità.

Ore 10:00: XV edizione del premio “Ladispoli Racconta”, in collaborazione con gli istituti comprensivi di primo grado “Corrado Melone” e “Ladispoli 1”.

Ore 11:00: “Come li coltiviamo”: I produttori di Piazza Rossellini rivelano le magie della natura.

Ore 15:00 in Piazza Rossellini esibizione di artisti e palestre locali:

15:20/15:35: a.s.d. A Tutto Ritmo 15:35/15:55: a.s.d. Fashion Dance 15:55/16:15: il Gabbiano Humanity dance project hip-hop 16:15/16:35: Scuola Taekwondo Lions 16:35/16:55: NLD Nuovo Laboratorio Danza 16:55/17:15: a.s.d. Crazy Dance Revolution 17:15/17:35: Village Fitness Club 17:35/17:55: Ballando Latino 17:55/18:10: International Dancing School e Libera Dance 18:10/18:30: a.s.d. Profession Dance

Ore 22:00: Complessi locali Sound 57 e Garage 32.

Ladispoli, Sagra del Carciofo 2026: il programma completo

Sabato 11 aprile

Ore 9:00: Apertura stand;

Ore 10:30: Inizio spettacoli;

Ore 11:30: Piazza Rossellini – Fanfara “Gennaretti – Lalli”, Ass. Nazionale Bersaglieri;

Ore 12:00: Piazza Rossellini – Taglio del nastro da parte del Sindaco Alessandro Grando e Benedizione della Sagra da parte di Mons. Alberto Mazzola.

Ospite d’onore della Sagra il Direttore d’orchestra internazionale Pasquale Menchise;

Ore 12:30: “I Gioielli del Territorio”: Riconoscimento alla pluripremiata Cantina “La Rasenna”;

Ore 16:00: Spettacoli vari;

Ore 19:00: Incontro delegazione città gemellate;

Ore 22:00: Concerto del cantante Giuliano Palma.

Domenica 12 aprile

Ore 8:30: Concorso delle sculture realizzate dai produttori con un’opera d’arte della natura: il Carciofo. Apertura votazioni. Tutti possono votare, in varie modalità (cartaceo, QR code, online);

Ore 10:30: i “Virelai” di Teresa Mascioni – balli in costume;

Ore 12:30: Premiazione dei migliori carciofi e delle migliori sculture;

Ospiti d’onore: la vincitrice di 2 medaglie d’oro alle Olimpiadi invernali 2026 Francesca Lollobrigida e Daniele Di Stefano Nazionale azzurro alle Olimpiadi invernali;

Ore 16:00: L’area della sagra sarà allietata dalla musica di:

Banda musicale “Città di Ladispoli” “La Ferrosa”

Banda musicale e Cheerleaders “Città di Ceccano” Frosinone

Banda musicale “Città di Cave” e le sue Majorette

Banda musicale “Città di Staffolo” Ancona

Ore 17:00: “Premiazione” delle Pro Loco presenti in Piazza dei Sapori D’Italia;

Ore 17:30: Spettacoli vari;

Ore 22:00: La travolgente musica di DJ Osso;

Ore 23:30: Stabilimento DLF grande spettacolo pirotecnico Raffaele Fireworks.