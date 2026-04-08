Ladispoli, Sagra del Carciofo 2026: il programma completo

Ci siamo, pochi giorni alla 73esima edizione della Sagra del Carciofo di Ladispoli. Di seguito il programma completo dell’evento.
Venerdì 10 aprile
Ore 9:00: Passeggiata per l’area della Sagra estesa per tutto il centro della città;
Piazza Marescotti apertura stand XVI Fiera Nazionale anche in “Piazza Dei Sapori D’Italia” troverete una rassegna di sapori e prodotti delle terre di Abruzzo, Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia, Veneto, Friuli, Marche e Lazio.
Ore 10:00: Via Duca degli Abruzzi – Mostre di pittura, opere d’arte e di ingegno, artigianato, tipicità.
Ore 10:00: XV edizione del premio “Ladispoli Racconta”, in collaborazione con gli istituti comprensivi di primo grado “Corrado Melone” e “Ladispoli 1”.
Ore 11:00: “Come li coltiviamo”: I produttori di Piazza Rossellini rivelano le magie della natura.
Ore 15:00 in Piazza Rossellini esibizione di artisti e palestre locali:
- 15:20/15:35: a.s.d. A Tutto Ritmo
- 15:35/15:55: a.s.d. Fashion Dance
- 15:55/16:15: il Gabbiano Humanity dance project hip-hop
- 16:15/16:35: Scuola Taekwondo Lions
- 16:35/16:55: NLD Nuovo Laboratorio Danza
- 16:55/17:15: a.s.d. Crazy Dance Revolution
- 17:15/17:35: Village Fitness Club
- 17:35/17:55: Ballando Latino
- 17:55/18:10: International Dancing School e Libera Dance
- 18:10/18:30: a.s.d. Profession Dance
Ore 22:00: Complessi locali Sound 57 e Garage 32.
Sabato 11 aprile
Ore 9:00: Apertura stand;
Ore 10:30: Inizio spettacoli;
Ore 11:30: Piazza Rossellini – Fanfara “Gennaretti – Lalli”, Ass. Nazionale Bersaglieri;
Ore 12:00: Piazza Rossellini – Taglio del nastro da parte del Sindaco Alessandro Grando e Benedizione della Sagra da parte di Mons. Alberto Mazzola.
Ospite d’onore della Sagra il Direttore d’orchestra internazionale Pasquale Menchise;
Ore 12:30: “I Gioielli del Territorio”: Riconoscimento alla pluripremiata Cantina “La Rasenna”;
Ore 16:00: Spettacoli vari;
Ore 19:00: Incontro delegazione città gemellate;
Ore 22:00: Concerto del cantante Giuliano Palma.
Domenica 12 aprile
Ore 8:30: Concorso delle sculture realizzate dai produttori con un’opera d’arte della natura: il Carciofo. Apertura votazioni. Tutti possono votare, in varie modalità (cartaceo, QR code, online);
Ore 10:30: i “Virelai” di Teresa Mascioni – balli in costume;
Ore 12:30: Premiazione dei migliori carciofi e delle migliori sculture;
Ospiti d’onore: la vincitrice di 2 medaglie d’oro alle Olimpiadi invernali 2026 Francesca Lollobrigida e Daniele Di Stefano Nazionale azzurro alle Olimpiadi invernali;
Ore 16:00: L’area della sagra sarà allietata dalla musica di:
- Banda musicale “Città di Ladispoli” “La Ferrosa”
- Banda musicale e Cheerleaders “Città di Ceccano” Frosinone
- Banda musicale “Città di Cave” e le sue Majorette
- Banda musicale “Città di Staffolo” Ancona
Ore 17:00: “Premiazione” delle Pro Loco presenti in Piazza dei Sapori D’Italia;
Ore 17:30: Spettacoli vari;
Ore 22:00: La travolgente musica di DJ Osso;
Ore 23:30: Stabilimento DLF grande spettacolo pirotecnico Raffaele Fireworks.