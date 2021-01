Share Pin 3 Condivisioni

I malviventi avrebbero preso di mira la cappella della famiglia Del Greppo

Ladispoli: saccheggiata la cappella di famiglia al cimitero

I malviventi non lasciano in pace nemmeno i morti. Nei giorni scorsi a essere presa di mira dai malviventi è stata la cappella della famiglia Del Greppo al cimitero di Ladispoli.

Come riportato su orticaweb, a denunciare l’accaduto è stata la vice presidente della squadra di calcio dell’Academy Ladispoli, Barbara Del Greppo.

Dalla cappella di famiglia sarebbero state portate via cornici e oggetti dal valore affettivo.

E secondo quanto si apprende all’interno del cimitero non ci sarebbero nemmeno telecamere di videosorveglianza, per una questione di privacy come specificato dalla sicurezza alla Del Greppo che ha chiesto lumi.

Probabilmente ora la vicenda finirà sulla scrivania dei Carabinieri dove la famiglia potrebbe decidere presentare denuncia.

