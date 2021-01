Share Pin 0 Condivisioni

“Sono più di tre mesi che non viene raccolta”

Cerveteri: discariche abusive a Cerenova, cittadini esasperati

Prima un sacchetto, poi un altro e alla fine è nata la discarica abusiva. A denunciare la situazione, che va avanti ormai da ben tre mesi, sono i residenti di Cerenova stanchi ed esasperati per tale degrado.

“Credo che l’indecenza umana non ha limiti – scrivono i cittadini sui social – ho aspettato fiduciosa in una ripulita, ma sono più di tre mesi che non viene raccolta”.

E anziché diminuire o scoraggiare la gente dal continuare a conferire rifiuti in un luogo inappropriato, i rifiuti aumentano.

“Ci sono dei contatori che non possiamo andare a controllare – proseguono i cittadini – ringrazio coloro che hanno permesso questo”.

E la situazione inizia a diventare allarmante anche dal punto di vista igienico sanitario: “Si è già visto qualche topolino”.

