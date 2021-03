Share Pin 2 Condivisioni

I due consiglieri comunali, new entry in Forza Italia: "Rappresenteremo in consiglio comunale le idee liberali che da sempre ci contraddistinguono"

Ladispoli, Risso e Fioravanti: "Abbiamo una lunga serie di sfide davanti a noi"

Ladispoli, Risso e Fioravanti: “Abbiamo una lunga serie di sfide davanti a noi”

“Abbiamo una lunga serie di sfide davanti a noi”. Parola dei consiglieri Manuela Risso e Marco Fioravanti da poco entrate a far parte della “famiglia” di Forza Italia.

“Ringraziamo il coordinatore regionale, il senatore Claudio Fazzone, il coordinatore provinciale, l’onorevole Alessandro Battilocchio, e il commissario cittadino Renio Valle per averci accolto nella famiglia di Forza Italia”.

Per i due consiglieri comunali, “mai come in questo momento di difficoltà è importante rafforzare l’attività di gruppi che da anni sono radicati sul territorio”. E proprio in questo senso Risso e Fioravanti si dicono pronti a portare avanti una “serie di sfide”.

Prima sfida da affrontare “quella che riguarda il sostegno alle tante persone colpite dagli effetti della pandemia”, hanno evidenziato i due consiglieri parlando di imprenditori, famiglie, anziani, disabili, giovani, bambini e ragazzi costretti a interrompere la socializzazione per ripiegare sulla didattica a distanza.

“Le porteremo avanti facendo sentire la nostra voce e ascoltando tutte le richieste che arriveranno dai cittadini che più e più volte ci hanno dimostrato affetto e vicinanza”.

“Tenendo sempre a mente che lo sviluppo di Ladispoli – hanno concluso Fioravanti e Risso – è il nostro progetto numero uno”.

