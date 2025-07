Ladispoli risponde con la luce: oltre 400 persone alla Fiaccolata per la Pace in Palestina

Giovedì 10 luglio 2025 – Ladispoli

Il Comitato per la Pace in Palestina desidera ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno partecipato alla Fiaccolata per la Pace in Palestina, svoltasi giovedì 10 luglio.

Una notte serena, illuminata da un’incantevole luna piena, ha fatto da cornice a un evento indimenticabile per la nostra città.

Oltre 300 persone si sono riunite in Piazza Rossellini dando vita a un corteo silenzioso, ma profondamente simbolico, che percorrendo le vie cittadine è diventato sempre più numeroso, superando i 400 partecipanti una volta arrivato sulla spiaggia libera del lungomare centrale.

Bandiera palestinese in mano, fiaccole accese e voci unite in canti di pace, le persone hanno voluto lanciare un messaggio chiaro: in un momento storico segnato da conflitti e disumanizzazione, la nostra città ha scelto di illuminare il buio dell’indifferenza con la luce della solidarietà.

Il corteo ha suscitato commozione e attenzione anche tra gli abitanti che, affacciati dai balconi e dalle finestre, hanno applaudito, scattato foto e mostrato sostegno. È stata una serata solenne, intensa, unitaria, in cui si è respirato il senso profondo di una comunità che riconosce il diritto dei popoli oppressi alla libertà.

La bandiera palestinese ha unito bambini e adulti, persone di ogni nazionalità, religione e opinione politica; perché di fronte all’ingiustizia non esistono divisioni: esiste solo l’urgenza di scegliere da che parte stare.

Ladispoli si è dimostrata ancora una volta una città viva, accogliente, capace di essere esempio di multiculturalità, consapevolezza e coraggio civile.

Grazie a chi ha camminato con noi. Grazie a chi ha scelto di non voltarsi dall’altra parte.

Palestina Libera.

Comitato per la Pace in Palestina Ladispoli-Cerveteri