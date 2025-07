Intervento dei Vigili del Fuoco a Civitavecchia per un vasto incendio di sterpaglie

Questa mattina alle 10:30, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti prontamente per domare un vasto incendio di sterpaglie che si è sviluppato nella zona di via Braccianese Claudia e sul cavalcavia di via Tirso.

Gli uomini della Bonifazi, arrivati sul posto con l’equipaggio della 17A e l’autobotte AB17, hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento per proteggere le abitazioni vicine all’incendio. Grazie alla loro rapida azione e alla collaborazione con il vento che ha alimentato il fronte di fuoco, sono riusciti a contenere le fiamme lungo il costone che costeggia l’autostrada.

Il tempestivo intervento ha evitato danni maggiori alle coltivazioni, alle abitazioni e al traffico autostradale, garantendo la sicurezza di tutti. Sul luogo sono presenti anche personale di Autostrade, Carabinieri e Polizia Stradale, che hanno contribuito alla gestione della situazione. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.

Un esempio di come la prontezza e il lavoro di squadra possano fare la differenza in situazioni di emergenza