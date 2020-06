Condividi Pin 3 Condivisioni

L’argomento venne affrontato nella giornata di ieri. Tratto interessato Via Fiume angolo con Via Venezia per la presenza di una cunetta prodotta da un precedente lavoro rimasto incompiuto

Ladispoli, ripristinato il dissesto stradale in Via Fiume – L’argomento venne affrontato con un articolo pubblicato nella giornata di ieri. A seguito del lavoro giornalistico e delle segnalazioni prodotte da residenti e passanti, oggi è stato ripristinato, con la posa dell’asfalto finale, oltre all’intera area, il tratto di strada di Via Fiume angolo con Via Venezia, dove era presente una cunetta molto pericolosa per il transito dei veicoli, prodotta per un precedente intervento rimasto incompiuto. Di seguito le foto dell’intervento avvenuto oggi e li link dell’articolo di ieri.