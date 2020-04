Condividi Pin 6 Condivisioni

Ladispoli, riprende lo sfalcio delle aree verdi

“E’ stata pubblicata un’ordinanza sindacale che permette all’Ufficio Manutenzioni di attivare la Ditta preposta alle operazioni di sfalcio delle aree verdi.

Date le favorevoli condizioni meteorologiche, si è verificata una notevole crescita dei prati ed è necessario intervenire per garantire sia il decoro ma soprattutto le condizioni igienico-sanitarie”.

A parlare l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, che ha illustrato i dettagli dell’ordinanza del sindaco Grando.

“E’ inoltre fondamentale mettere in sicurezza le alberature e garantire la visibilità nelle aiuole spartitraffico. L’ordinanza si è resa necessaria in quanto, per effetto dei DPCM emanati per l’emergenza COVID-19, tutte le operazioni di manutenzione del verde erano state bloccate. Nel frattempo – prosegue l’assessore De Santis – ricordiamo ai cittadini che tutte le aree verdi sono chiuse al pubblico, come indicato nell’apposita segnaletica, in ottemperanza all’Ordinanza Sindacale n.37 del 20/03/2020.

Ci auguriamo che presto tutti i parchi di Ladispoli vengano ripopolati dai nostri giovani cittadini e che i numerosi cani possano di nuovo correre nelle aree a loro dedicate, ma bisogna avere ancora pazienza e rispettare le norme per poter tornare alla normalità”.