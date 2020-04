Condividi Pin 39 Condivisioni

”Guanti appena indossati buttati in strada, questo lo spettacolo indecoroso che ci stiamo abituando a vedere ogni giorno”

Cerveteri, degrado al parcheggio del supermercato

Guanti e mascherine a terra fuori ai supermercati e farmacie: questo il degrado con cui sempre più cittadini si trovano a fare i conti ogni giorno.

Dopo le ultime testimonianze nelle città di Ladispoli e Santa Marinella, anche a Cerveteri vengono segnalati episodi di scarsa civiltà.

“Ogni giorno – scrive una lettrice – si assiste sempre allo stesso indecoroso spettacolo che siamo costretti ad osservare, almeno noi civili, nel momento in cui ci troviamo a fare la fila per far la spesa al supermercato o ancora camminando per strada o addirittura nelle nostre proprietà private. Ne è un esempio il parcheggio del supermercato di Via Borsellino a Cerveteri. Sia ben chiaro, non per colpa di chi è preposto alla pulizia, ma per colpa di gente incivile, priva di senso civico, che oltre a lasciare i suoi rifiuti disseminati tra le macchine, sui bordi dei marciapiedi e addirittura in bella mostra in mezzo alla strada, non si rende conto di quale pericolo possa scaturire dal suo gesto.

Al di là del colpo d’occhio, è veramente avvilente che nel 2020 e in un periodo storico in cui si dovrebbe avere una maggiore sensibilità nei confronti di chi ci sta intorno, proseguono a testa alta menefreghismo e indifferenza”.