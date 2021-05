Share Pin 0 Condivisioni

Ladispoli, rimpasto giunta Grando. Iv, IC, Azione e PSI: “Abbiamo perso il conto” –

“Abbiamo perso il conto di quanti Assessori e Delegati il Sindaco Grando, abbia Cacciato in questi quattro anni, ieri è stata la volta dell’Assessora al commercio Lazzari dunque proviamo a riflettere. Se un Sindaco si trova nella condizione in cui è costretto a cacciare assessori e delegati di fiducia, è evidente che non è in grado di formare una squadra di Governo adeguata, dunque riempie i Cittadini di menzogne quando dichiara che l’amministrazione timonata dallo stesso è in grado di governare per il bene di Ladispoli. Diversamente non si spiegherebbe questa attività sclerotica, in quanto, una squadra che funziona non si cambia. Da un altro punto di vista, diversamente, potrebbe essere invece, motivo è di opportunità politica, la dove il Sindaco inizia ad offrire poltrone per accontentare i vari Mercenari politici, di cui Ladispoli è piena, perché probabilmente preoccupato per il proprio futuro. Preoccupazione comprensibile, considerando il fatto che alle prossime elezioni il Sindaco Grando si troverà a dover sfidare una componente avversaria totalmente diversa, con un Candidato Sindaco forte e capace, ed un programma di Governo, sostenibile, trasparente, ed etico! Ci auguriamo che la politica con la “P” maiuscola possa riprendere presto le redini in questa Città, in quanto ormai da qualche anno osserviamo una Ladispoli “persa, depauperata, abbandonata” da personaggi che non potrebbero e non dovrebbero gestire neanche un condominio! Osserviamo un degrado orribile accompagnato da una gestione della cosa pubblica senza un ‘idea chiara e trasparente, insomma, un Sindaco impegnato a cementificare tutto ciò che è possibile con varianti urbanistiche improvvisate, spostamenti di cubature al centro della città, privatizzazione di verde pubblico e di opere pubbliche realizzate con soldi della comunità e presto ci troveremo di fronte all’ennesima grande cementificazione che deturperà le campagne di Torre Flavia a ridosso della Palude. Questo è il Grando Disastro, Salviamo Ladispoli!!”

Lo di chiarano in un nota Italia Viva, Italia in Comune, Azione e PSI