Le domande dovranno pervenire entro il 15 giugno tramite Pec

Centri estivi Ladispoli, pubblicato l’avviso per l’accreditamento

L’ Amministrazione comunale rende noto che è stato pubblicato l’avviso per l ‘accreditamento di Centri estivi per minori dai 3 ai 14 anni di età, per l’anno 2021.

Obiettivo del servizio è fornire in sicurezza un luogo comunitario di svago e socializzazione a bambini e ragazzi in età scolare, educare il minore alla vita di comunità favorendo lo sviluppo delle sue capacità creative e sociali e integrare il ruolo della famiglia nelle sue funzioni di cura ed educazione.

Possono presentare progetti le associazioni culturali, sportive dilettantistiche o società sportive, le società che non perseguono fini di lucro e le associazioni di promozione sociale, regolarmente costituite e in possesso dei seguenti requisiti: essere in regola e possedere le autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività; essere nelle condizioni di stipulare convenzioni con la Pubblica amministrazione secondo la normativa vigente, non avere motivi ostativi alla realizzazione di quanto in oggetto e posizioni debitorie nei confronti dell’Ente; avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore socio-culturale e ricreativo; di organizzare i Centri nel territorio del Comune di Ladispoli.

Le domande di accreditamento dovranno pervenire entro il 15 giugno tramite: PEC all’indirizzo [email protected] riportando la dicitura “Istanza di accreditamento centri estivi Comune di Ladispoli”.

