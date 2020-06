Condividi Pin 17 Condivisioni

Oggi la scuola rimarrà chiusa

Ladispoli, rimandata a domani la maturità al Liceo Pertini

Il grande giorno per circa 500mila studenti italiani è arrivato e questa mattina sono rientrati in aula, ripercorrendo i corridoi che li hanno accompagnati per cinque anni.

Un anno ‘strano’, forse ‘anomalo’, con le lezioni a distanza e adesso, giunto al termine con l’esame di maturità, ai tempi del coronavirus.

Al Liceo Pertini di Ladispoli, la prova finale dell’esame di Stato si discuterà invece domani, 18 giugno, in quanto nella giornata odierna non è stato possibile procedere per motivi legati all’organizzazione. Oggi la scuola rimarrà chiusa.