Da lunedì e fino al termine dei lavori in via Trieste, tutte le fermate sulla via saranno sospese con le linee del trasporto pubblico che subiranno delle modifiche

Ladispoli, rifacimento manto stradale: il trasporto pubblico cambia percorso –

Le strade del centro cittadino si rifanno il look e cambiano i percorsi delle linee del trasporto pubblico locale.

Da lunedì 25 ottobre e fino al termine dei lavori a via Trieste, a Ladispoli, tutte le fermate su questa strada saranno sospese e le linee del servizio di trasporto pubblico subiranno delle modifiche.

LE MODIFICHE

La linea 23 (Fs Ladispoli – Valcanneto) e la linea 29 percorreranno via Taranto, via Flavia e via Odescalchi per poi proseguire il percorso previsto.

Le linee 27, 30 e 31 in partenza dalla stazione di Ladispoli percorreranno via Taranto, via Flavia, via Odescalchi, via Ancona per poi proseguire con il percorso previsto.