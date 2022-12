Ladispoli, riduzione del tempo in consiglio per le mozioni. Trani: “Impugneremo la delibera al Tar” –

Ladispoli, riduzione del tempo in consiglio per le mozioni. Trani: “Impugneremo la delibera al Tar”

“Abbiamo già pubblicato il nostro disappunto circa il tentativo del Sindaco di chiudere gli spazi di discussione istituzionale attraverso la modifica del Regolamento di Consiglio imposta con arroganza e in maniera illegittima.”

Lo dichiara in una nota il consigliere comunale di Ladispoli Eugenio Trani, affermando inoltre:

“Tuttavia, ascoltando il Sindaco in radio, ci siamo resi conto del suo scarso rispetto delle regole.

Infatti ha affermato che l’opposizione discute di argomenti di lana caprina e che alla gente non interessi il fatto che lo spazio per mozioni ed interrogazioni sia stato ridotto ad una sola ora, mentre si potrebbe discutere di argomenti più importanti.

Si tratta di una vera e propria presa in giro visto che l’opposizione ha, in Consiglio Comunale, solo quello spazio istituzionale per discutere dei problemi della città e le proprie proposte di miglioramento.

Una sola volta al mese è il modo per zittire i cittadini che attraverso il consigliere comunale porta le proprie istanze.

Mi farò promotore insieme a tutte le altre forze di opposizione di impugnare la delibera di consiglio al Tar per non aver rispettato il regolamento che impone la maggioranza dei due terzi.

Non ci aspettiamo certo che la segretaria del Comune Dott.ssa Calandra ammetta ed annulli l’atto in autotutela come sarebbe opportuno anche per i consiglieri che lo hanno approvato ma confidiamo che la giustizia provveda.

La nostra opposizione, istituzionale è ferma, resta centrata sui contenuti e non fa sconti a nessuno.”