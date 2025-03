Ladispoli, ricercato sloveno arrestato dai Carabinieri

Senza fissa dimora e responsabile di numerosi furti negli anni sia nel territorio che in regioni del nord

I Carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno arrestato un cittadino sloveno di 36 anni, senza fissa dimora e con precedenti, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per una serie di reati contro il patrimonio, si era reso irreperibile da tempo. Grazie all’attenta attività di monitoraggio del territorio e al capillare lavoro di controllo condotto dai militari, il soggetto è stato rintracciato durante un normale pattugliamento in una zona considerata particolarmente sensibile per la sicurezza pubblica.

L’arrestato dovra ora scontare una pena residua di circa 2 anni di reclusione, essendo stato riconosciuto colpevole di numerosi furti commessi negli anni precedenti sia sul territorio che in regioni del nord Italia. Le indagini effettuate nel tempo avevano permesso all’Autorita Giudiziaria di emettere un ordine di carcerazione nei suoi confronti, ma fino a oggi l’uomo era riuscito a sottrarsi alla giustizia.

I controlli straordinari proseguiranno in tutto il comprensorio, al fine di assicurare legalità e tranquillita sia ai residenti che ai visitatori della zona.