Share Pin 0 Condivisioni

La polizza non era stata rilevata dalla polizia locale per mero errore

Ladispoli, restituita al proprietario l’auto di fare ambiente sequestrata

La copertura assicurativa non era stata rilevata per un mero errore. Per questo l’auto di Fare Ambiente posta sotto sequestro dalla Polizia Locale di Ladispoli è stata restituita al legittimo proprietario.

Il proprietario ha, infatti, portato in visione la polizza assicurativa attestate la copertura. Lo stesso non dovrà corrispondere le spese del sequestro.