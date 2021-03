Share Pin 12 Condivisioni

Arriva dalla Segreteria politica della Provincia Nord di Roma la risposta a Silvestroni

Ladispoli, Quintavalle: “Non è una mera questione deontologica” –

Lo scontro attorno alla scelta di Ardita di lasciare la maggioranza a Ladispoli non accenna a placarsi.

“Non si può ridurre il volontario allontanamento di Fratelli d’Italia dalla maggioranza Grando ad una mera questione deontologica” dichiara Luca Quintavalle, Segretario Politico “Lega Per Salvini Premier” Zona Nord Provincia di Roma.

“Ad un attento osservatore non possono essere sfuggiti post e comunicati del consigliere Ardita che, negli ultimi mesi, hanno avuto ad oggetto ben altro e che sono stati caratterizzati da attacchi personali nei confronti del Sindaco e dei suoi familiari”.

“Questioni a me sconosciute e che in ogni caso avevano poco di politico o deontologico” aggiunge Quintavalle.

“Il rinvio a giudizio che interessa l’assessore Perretta arriva molto più avanti”, dice il dirigente leghista.

“Non mi esprimo in merito, fiducioso nell’operato della Magistratura e nella presunzione di non colpevolezza, così come non voglio affrontare la questione assessori in quota Fratelli d’Italia, anche se mi preme sottolineare come sia curioso avanzare richieste per posti in una Giunta da cui si è appena usciti”.

“L’unico aspetto che voglio sottolineare è che la linea della Lega in Provincia di Roma è molto chiara – aggiunge –: cercare sempre di proporre un centro destra unito”.

“Sono sicuro che lo stesso Silvestroni, che mi auguro di incontrare quanto prima per un contatto conoscitivo come fatto con l’onorevole Battilocchio, condividerà con me la stessa chiara intenzione”, conclude Quintavalle.