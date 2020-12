Share Pin 1 Condivisioni

Appuntamento alle ore 21:25 su Raiuno

Ladispoli, questa sera lo speciale di Alberto Angela su Caravaggio –

Questa volta davvero ci siamo, nessun rinvio come sette giorni fa. E’ il grande giorno atteso da tutta la città di Ladispoli. Dopo la puntata dedicata a Pompei, prosegue la fortunata serie di notti in viaggio con Alberto Angela ed è la volta di Caravaggio.

Questa sera infatti, Mercoledì 16 dicembre alle 21:25, su Raiuno, il noto divulgatore presenterà “Stanotte con Caravaggio”, uno degli artisti più conosciuti e amati di tutti i tempi. A lui, alla sua storia e alle sue opere immortali è dedicata questa puntata inedita di Raiuno, un viaggio straordinario nell’arte e nel passato.

Si partirà da Palo Laziale (Ladispoli), l’ultimo approdo documentato di Caravaggio prima della sua morte a Porto Ercole. Alberto Angela accompagnerà i telespettatori in questo viaggio a ritroso nella vita dell’artista, passando inevitabilmente per la Galleria Borghese dove è conservata la più vasta collezione di quadri caravaggeschi. Ma si apriranno per noi anche le porte del Casino dell’Aurora dove vedremo l’unica pittura murale del Merisi. Entreremo nella chiesa di San Luigi dei Francesi per ammirare il ciclo pittorico su San Matteo e poi visiteremo la chiesa di Santa Maria del Popolo dove sono custoditi due tra i quadri più ammirati e apprezzati del pittore. E poi sulle orme di Caravaggio saremo a Napoli, Malta e in Sicilia.

Al fianco di Alberto Angela ospiti d’eccezione come Vittorio Storaro che racconterà come il pittore abbia influito sul suo modo di concepire la luce nel cinema. A punteggiare il racconto, le “testimonianze d’epoca”: Massimo Bonetti interpreta Giovanni Baglione, biografo e rivale di Caravaggio e Anna Safronick colei che fu modella e amante del pittore, Lena. Intervengono in qualità di esperti la storica dell’arte Rossella Vodret, il maestro di scherma Renzo Musumeci Greco e lo storico e archivista di Stato Michele Di Sivo, che ci guiderà sulle tracce dell’artista conservate nei documenti dell’Archivio di Sant’Ivo alla Sapienza.

Ancora una produzione realizzata dalla Rai per la regia di Gabriele Cipollitti, con spettacolari riprese da droni ed elicottero, contributi video dalla fiction di Angelo Longoni con Alessio Boni protagonista, fino a sofisticate esplorazioni immersive nei quadri.

La curiosità è tanta e le aspettative non sono da meno, dopo le anticipazioni di Angela nelle interviste rilasciate in questi giorni a tv e giornali. I lettori più attenti ed esigenti sono rimasti infatti sorpresi da alcune affermazioni, in particolare, quella secondo cui Caravaggio era affetto da “sindrome di Rambo”. O ancora, che “visto che era sempre in fuga e aveva sempre bisogno di soldi, elaborò una tecnica per concludere più velocemente i suoi dipinti: i famosi fondali scuri servivano anche a liberarsi dal compito di disegnare tutti i dettagli dell’ambiente e dello sfondo”. Mancano comunque oramai poche ore alla messa in onda e presto, dunque, i telespettatori e amanti del pittore potranno finalmente conoscere il Caravaggio secondo Alberto Angela.