Ladispoli, quasi una dichiarazione d’amore del principe-chef Alessandro Borghese

Non è proprio la notizia del giorno, ma la voce che Alessandro Borghese stava organizzando a Ladispoli una puntata del suo famosissimo “4 ristoranti”, ha fatto rapidamente il giro dei social. Anche il Sindaco Alessandro Grando ha voluto pubblicare un post che lo immortalava accanto al bravissimo e simpatico principe-chef.

Ma il post che ci è piaciuto di più è proprio quello pubblicato da Alessandro Borghese. Un tributo sincero e appassionato al nostro litorale. Quasi una dichiarazione d’amore. Tra nostalgie e grandi aspettative per il presente.

Riportiamo integralmente il suo post.

“Il litorale romano lo conosco bene! Con mio papà andavo a Ladispoli a pescare, a Fregene ho trascorso tante estati da ricordarne ancora i dettagli. E poi le telline di Passoscuro… Ho alcune foto di me, in varie età, sulla spiaggia con i miei genitori. Oggi sono proprio qui per raccontare dove va un romano a mangiare del buon pescato a solo un’ora dal Colosseo (traffico permettendo!). Il litorale romano è la fusione perfetta tra bellezze naturali, storia del cinema e, soprattutto, buon cibo. Negli anni ’50, personaggi come Fellini, Mastroianni o Pier Paolo Pasolini venivano qui a gustarsi spaghetti con le vongole o con le telline appena pescate, frittura di paranza, cruditè e tutto il pescato del giorno cucinato nei modi più diversi. Ma che tipo di cucina propongono oggi i ristoranti all’interno degli stabilimenti balneari? Offrono ancora piatti semplici o preferiscono presentazioni più elaborate? Cucinano solo piatti classici o cercano di proporre qualcosa di nuovo? Sono qui per scoprirlo!”