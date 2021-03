Share Pin 25 Condivisioni

Presenti il delegato per la sicurezza Alessandro Lombardi, la delegata di quartiere Barbara Migliazza e la consigliere Daniela Marongiu

Ladispoli, quartiere Miami: ieri l’incontro dei cittadini con l’amministrazione

“Ieri si è svolto l’incontro con il Dirigente Delegato per la Sicurezza Urbana Del Comune di Ladispoli sig. Alessandro Lombardi, accompagnato dalla Delegata di quartiere Barbara Migliazza e dalla Consigliera Daniela Marongiu”.

Così il Comitato di Quartiere Miami. “L’incontro – si legge – è stato molto proficuo anche per l’attiva partecipazione dei residenti. Si sono portati alla luce vecchi problemi ma anche nuove idee e possibili soluzioni. Sono stati discussi argomenti quali: riparazione buche e scavi del manto stradale, dissuasori di velocità in viale Louisiana (altezza asilo), illuminazione Miami basso e viale Florida, messa in sicurezza pali della luce, eliminazione radici pini su rotatorie, abbassare o togliere siepi su incroci e rotatorie per una maggiore visibilità alla guida, pulizia e valorizzazione lotto cisterna romana, telecamera confine Miami e zona artigianale.

Il tutto in osservanza delle normative anti COVID-19″.