Eventuali ricorsi bonari dovranno essere inoltrati tramite Pec entro e non oltre le 24 del 25 settembre

Ladispoli: pubblicata la graduatoria provvisoria per l’affidamento delle palestre in orario extrascolastico –

L’Amministrazione comunale rende noto che è stato approvato il verbale della Commissione esaminatrice e la tabella punteggi per l’assegnazione delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico alle associazioni sportive – anno 2022/2023. Eventuali ricorsi bonari avverso la graduatoria provvisoria potranno essere presentati via Pec all’indirizzo [email protected] entro e non oltre le ore 24:00 del 25 settembre 2022.

Per la determinazione dirigenziale, il verbale della Commissione esaminatrice e tabella punteggi per la concessione in uso temporaneo ed in orario extra-scolastico delle palestre scolastiche comunali alle associazioni sportive – Anno 2022-2023

