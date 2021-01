Share Pin 2 Condivisioni

Ladispoli, proseguono le potature: completata Via Palermo

Proseguono gli interventi di potatura degli alberi ad alto fusto ubicati lungo le strade di Ladispoli.

Dando seguito a quanto comunicato dall’amministrazione comunale del Sindaco Alessandro Grando, per voce dell’assessore ai lavori pubblici e verde urbano Veronica De Santis, al termine dello scorso mese di dicembre, iniziando e operando subito a nelle zone più critiche della città l’attenzione è stata poi rivolta ad altri tratti di strada non meno importanti per necessità di cura dei primi, come Via Palermo.

L’intervento anche in questo caso è stato puntualmente portato a compimento.