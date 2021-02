Share Pin 1 Condivisioni

Da lunedì vietata la sosta di tutti i veicoli, con rimozione forzata, in Via del Caravaggio, all’intersezione con Via del Ghirlandaio

Ladispoli, proseguono i lavori al plesso di Via del Ghirlandaio –

Da domani, venerdì 5 febbraio, inizieranno i lavori di riqualificazione dello spazio esterno del plesso scolastico di Via del Ghirlandaio.

Proseguono dunque i lavori nella struttura scolastica, dopo la conclusione di quelli nella relativa palestra.

“Il plateatico d’ingresso – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis – attualmente è estremamente degradato, proprio per questo motivo, sarà totalmente ripavimentato con materiale idoneo”.

“Grazie ai fondi stanziati per l’emergenza Covid19, renderemo quindi più vivibili le aree all’aperto del plesso”, aggiunge.

“Tutto è possibile con la collaborazione dell’assessore alla pubblica istruzione, Fiovo Bitti, ed il consigliere delegato alla manutenzione scolastica, Emiliano Fiorini, e l’Ufficio Manutenzioni, la Ditta Esecutrice, la Direzione Lavori e, non da ultimo, la scuola che sta continuando a pazientare per i disagi dovuti alle lavorazioni”.

Per consentire la ristrutturazione della sede e l’ingresso degli alunni dal cancello carrabile di via del Caravaggio, da lunedì 8 febbraio dalle 7:00 alle 18:00, fino ad ultimazione dei lavori, è vietata la sosta di tutti i veicoli, con rimozione forzata, in Via del Caravaggio, nel tratto compreso tra il civico 4/a all’intersezione con Via del Ghirlandaio.