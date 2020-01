Condividi Pin 0 Condivisioni

Si potrà pagare entro il 31/05

Ladispoli, prorogata scadenza versamento TOSAP e ICP

PROROGA SCADENZA VERSAMENTO TOSAP E ICP 2020 L’amministrazione comunale di Ladispoli informa i cittadini che è stato prorogato il termine per il pagamento annuale della tassa per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, previsto dall’art. 50, comma 2, del D.Lgs. e dell’Imposta comunale sulla pubblicità, previsto dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. Il nuovo termine per il pagamento delle imposte è stato fissato al 31/05/2020