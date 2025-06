Ladispoli, presentazione del Programma Estivo 2025. Un’Estate di Cultura, Musica e Inclusività

Venerdì scorso, 6 giugno, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del programma estivo 2025 di Ladispoli, ospitata presso il Papeete Beach Club. L’evento ha attirato un vasto pubblico, tra cui cittadini, addetti ai lavori e numerosi rappresentanti della stampa locale. Erano presenti all’incontro il Sindaco Alessandro Grando, l’Assessore al Turismo Marco Porro, l’Assessore alla Cultura Margherita Frappa e il Presidente della Pro Loco Claudio Nardocci. La moderazione è stata affidata alla giornalista Alice Lopedote.

La conferenza è iniziata con l’annuncio di una nuova collaborazione: Radio Subasio sarà la radio partner ufficiale della stagione estiva 2025. Questa partnership prevede 150 passaggi sull’emittente regionale, citazioni e dirette da parte degli speaker durante i programmi radiofonici, oltre a gadget per tutti. Sarà un’opportunità a costo zero per il Comune, che permetterà di promuovere Ladispoli su una delle emittenti più conosciute d’Italia.

Il Sindaco Grando ha poi preso la parola per un breve saluto, seguito dalla presentazione del palinsesto della stagione estiva. Il programma inizierà con il Drakkar Viking Fest, una rievocazione storica vichinga organizzata nello spazio verde adiacente al Bosco di Palo. L’evento includerà un villaggio a tema, artigiani, battaglie, musica e cultura vichinga.

A luglio, gli eventi si sposteranno a Piazza Rossellini, con un calendario ricco e variegato, frutto della collaborazione tra amministrazione e uffici comunali. Il programma spazierà dalla cultura, con il concerto inclusivo dell’Orchestra Euterpe del maestro Liuzzi, al Simposio Etrusco organizzato dalla Pro Loco. Non mancheranno serate dedicate alla musica, allo spettacolo, ai bambini e al folklore romanesco, con un’attenzione particolare agli artisti locali. Quest’anno, l’evento Miss e Mister Ladispoli sarà arricchito dalla partecipazione di persone sorde, in collaborazione con il Delegato Marco Cecchini. Inoltre, viale Italia ospiterà raduni di auto d’epoca, Vespe 50, Harley Davidson e artisti di strada.

Tra gli eventi di punta già annunciati, il Summer Fest vedrà protagonisti Gaia, Fred De Palma e Francesco Renga. Inoltre, sono stati presentati DjOsso per il 15 agosto e Giorgio Vanni per il 5 settembre. DjOsso, con i suoi 1.700.000 streaming mensili, animerà la serata di Ferragosto con i suoi mashup di musica anni ’60, ’70, ’80 e ’90. Giorgio Vanni sarà invece lo special guest della 7ª edizione del Comixpoli, la fiera del fumetto e del retrogaming, insieme a fumettisti di fama internazionale. È previsto anche un super ospite per la festa di fine estate, il cui nome sarà svelato non prima del 12 luglio per questioni contrattuali.

Ma non è finita qui. Oltre agli eventi di Piazza Rossellini, la rassegna teatrale alla Grottaccia offrirà un calendario di oltre 30 spettacoli in collaborazione con La Valigia dell’Attore. La Biennale d’Arte della Riviera Romana esporrà opere provenienti da 25 paesi di tutto il mondo. I programmi completi saranno presentati nei prossimi giorni.

Il Sindaco Grando ha concluso sottolineando l’importanza dell’accessibilità degli eventi: “Gli eventi a Ladispoli sono sempre gratuiti: crediamo molto nell’aggregazione e nella spinta economico-turistica di questo tipo di attività. Nessuno deve sentirsi lasciato indietro per non avere la possibilità di comprare un biglietto“.

Altra notizia importante è che, dal 4 luglio fino al 7 settembre, viale Italia sarà nuovamente pedonalizzato tutti i venerdì e i sabati dalle 19:00 alle 00:30. Creando quindi un’isola pedonale che favorirà la socializzazione e la fruizione degli eventi.