La Regione Lazio ha approvato il testo del “Piano dei Porti”. È previsto un approdo anche a Ladispoli

La Regione Lazio ha approvato il testo del “Piano dei Porti”, che prevede la creazione di ben sette nuovi porti per la nautica da diporto. La parte del leone in questo piano la fa la provincia di Latina, con quattro comuni in cui è prevista la costruzione di un nuovo approdo.

La costruzione di uno di questi approdi destinati alla nautica da diporto è prevista anche a Ladispoli.

Il piano mira allo sviluppo delle coste laziali e alla promozione dell’economia marittima. I nuovi porti saranno situati nei comuni di Latina (Rio Martino), Terracina, Formia, Ponza, Montalto di Castro, Tarquinia e Ladispoli.

L’assessore alle Politiche abitative, alle Politiche del Mare e Protezione Civile del Lazio, Pasquale Ciacciarelli, ha dichiarato: “Si tratta di realtà in cui l’economia del mare, nelle sue varie filiere, svolge un ruolo importante sotto il profilo economico ed occupazionale e che, attraverso la previsione di un nuovo sviluppo infrastrutturale, avrà una definitiva affermazione“. Ha poi aggiunto: “Siamo giunti alla fase finale di un iter lungo, ma fondamentale per lo sviluppo delle nostre coste e per il rilancio dell’economia del mare.”

Il “Piano dei Porti di Interesse Economico Regionale” è stato approvato all’unanimità dalla VI Commissione consiliare permanente “Lavori pubblici, Infrastrutture, Mobilità, Trasporti”. L’assessore Ciacciarelli ha spiegato che l’iter si concluderà con la prossima approvazione in aula. Che, considerando l’approvazione all’unanimità in Commissione, non dovrebbe incontrare nessuna difficoltà.

Ha poi sottolineato che, dopo circa 28 anni, la Regione Lazio si doterà di uno strumento di pianificazione moderno e coerente con la conformazione delle coste. Prestando anche particolare attenzione agli aspetti ambientali. Il nuovo Piano dei Porti garantirà un equilibrio tra domanda e offerta di posti barca nel Lazio.

L’assessore Ciacciarelli ha concluso: “Con l’approvazione del Piano dei Porti di Interesse Economico Regionale, avremo tutte le condizioni necessarie per il pieno sviluppo della Blue Economy nella nostra regione. Vorrei ringraziare l’Onorevole Mitrano, Presidente della VI Commissione Consiliare, per il significativo lavoro svolto dalla Commissione per raggiungere questo risultato.”