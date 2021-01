Share Pin 2 Condivisioni

Il cambio di programma deciso causa condizioni meteo

Ladispoli: posticipata al 26 l’inaugurazione del Palazzetto dello sport –

Sarà inaugurato martedì 26 gennaio e non più lunedì 25 il cantiere del Palazzetto dello sport in via delle Primule.

Ad annunciare il cambio di programma è stato il sindaco Alessandro Grando.

“Le previsioni meteo ci hanno suggerito di spostare di un giorno l’inaugurazione del cantiere del Palazzetto dello Sport”, ha detto il primo cittadino.

“Ci vediamo martedì 26 gennaio alle ore 11:00 in via delle Primule”.

