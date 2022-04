Ladispoli ponte Bikila, i 5 stelle: “Simbolo dello sfascio dell’amministrazione Grando” –

Tra i tanti simboli dello sfascio di questa amministrazione Grando un posto di rilievo merita la mancata ristrutturazione del ponte Bikila, i cui lavori sono cominciati da poche ore per merito della campagna elettorale del sindaco che può essere sintetizzata nello slogan “non ho fatto niente per 5 anni e adesso vi prendo in giro con due scemenze per essere rieletto”.

Entriamo nel merito: sul sito del comune di Ladispoli il 24 agosto 2017 il sindaco dichiarava, in merito ai lavori necessari al ripristino del passaggio pedonale sul ponte, che: “.. Prossimamente vaglieremo le soluzioni più idonee alla risoluzione definitiva del problema”.

PROSSIMAMENTE??? Era il 2017!!!

Per avere un termine di paragone ad agosto 2018 la tragedia del ponte Morandi di Genova, ricostruito esattamente dopo due anni.

Qui a Ladispoli per sostituire quattro tavole di legno l’amministrazione Grando ci sta impiegando più del doppio del tempo.. complimenti! Incapacità o mero calcolo elettorale?

Crediamo entrambi.

Chiediamo ai cittadini di valutare i fatti e non le parole da campagna elettorale che Grando sta spargendo al vento in questi giorni. Come diceva il grande Totò, “Ccà nisciuno è fesso”

MoVimento 5 Stelle Ladispoli