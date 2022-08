Proseguono i controlli degli agenti del commissariato di Via Vilnius nelle attività del litorale e nei pattugliamenti stradali

Tanti i problemi questa estate a Ladispoli con le autorizzazioni di pubblico spettacolo per i privati che sarebbero soggetti a vari regolamenti ed orari riguardanti le attività rumorose sul suolo comunale. Diversi i controlli effettuati su strutture balneari, locali pubblici ed aree attrezzate del litorale, che da diversi anni puntano sul fare musica e colonizzare la fascia serale oltre la mezzanotte.

Nello scorso week end, a seguito di nuovo pattugliamento, sono state rilevate alcune irregolarità nell’esercizio serale per un noto locale a Ladispoli nord, molto frequentato dai giovani.

Ladispoli, Polizia ispeziona discoteca non autorizzata in chiosco bar. sanzione di 1500 euro per i titolari del noto locale

Gli agenti del commissariato di polizia di via Vilnius, procedendo con una normale ispezione dei locali in questione, hanno constatato che centinaia di persone, dunque oltre il limite consentito dai regolamenti comunali per quel tipo di attività autorizzata invece a cocktail bar, stavano ballando in spiaggia.

Il party è stato interrotto dopo l’arrivo degli agenti: avendo constatato la mancanza di autorizzazioni specifiche per praticare l’attività di discoteca, gli uomini del commissariato hanno elevato una sanzione amministrativa di 1.500 euro e intimato ai titolari di sospendere le danze. Tutti i clienti sono gradualmente defluiti. Gli investigatori avrebbero avviato anche altri accertamenti sulle regolarità di altre attività svolte in questo chiosco attrezzato.

Proseguono i controlli della Polizia di stato anche con i pattuglioni del week end in collaborazione con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Roma. Centinaia le persone e i veicoli sottoposti a controllo stradale in generale non solo durante i fine settimana.