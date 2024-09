L’evento è in programma presso il Lungomare Marina di Palo e visibile in tutto il litorale

Ladispoli, poco più di una settimana all’Air Show: il 22 settembre l’esibizione –

di Marco Di Marzio

Quando manca poco più di una settimana, cresce l’attesa per la nuova edizione dell’Air Show a Ladispoli.

L’evento è in programma la prossima domenica 22 settembre 2024, presso il Lungomare Marina di Palo e visibile in tutto il litorale.

Ulteriori dettagli non sono stati resi noti dall’Amministrazione Comunale, quel che è definito però è l’organizzazione della manifestazione.

Non un inedito per la città balneare, le Frecce Tricolori infatti si sono già esibite nel 2018 e 2019, dando fascino, spettacolo e meraviglia a tutti i visitatori, insieme a molte esibizioni a fare da corredo per l’occasione.

L’Air Show di quest’anno, infatti, si articolerà in due giorni: sabato 21 settembre, le prove tecniche alle ore 15:30 e il concerto della Banda dell’Aeronautica Militare alle ore 19:30 in Piazza Rossellini; domenica 22 settembre, l’Air Show.