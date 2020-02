Condividi Pin 11 Condivisioni

Una scena raccapricciante avvenuta in pieno centro

Ladispoli, pitbull sbrana pinscher davanti agli occhi dei padroni

Scene da film horror a Ladispoli, dove un pitbull, probabilmente sfuggito al controllo del padrone, ha riversato, come riporta ortica, tutta la sua furia su un pinscher di 17 anni che era in braccio alla padrona, tra i tavolini di un locale in Via del Mare.

Per la cagnolina, Lara il suo nome, non c’è stato nulla da fare: è infatti morta dopo qualche istante a causa della quantità di ferite riportate dopo l’attacco da parte di un cane molto più grande e più forte di lei.