Una lettera inviata anche ai Carabinieri della Forestale e al Comune

Ladispoli, pini abbattuti: l’opposizione scrive alla Sovrintendenza –

I consiglieri comunali Crescenzo Paliotta, Silvia Marongiu, Fabio Paparella, Gianfranco Marcucci, Alessio Pascucci, Daniela Ciarlantini, Amelia Mollica Graziano e Roberto Garau hanno firmato una lettera inviata alla Sovrintendenza dell’Etruria Meridionale e per conoscenza al Comune di Ladispoli e ai Carabinieri della Forestale.

L’oggetto della missiva è la segnalazione dell’abbattimento di 17 piante di Pino (Pinus pinea) tra i chilometri 37 e 39 della Via Aurelia.

I consiglieri rendono noto che nella relazione tecnica a cui si fa riferimento non sono presenti le schede (distinte albero per albero) che pure vengono menzionate; non risultano allegati i risultati delle prove tecniche effettuate; non risultano individuati e geolocalizzati gli alberi di abbattere; sono presenti nella relazione incongruenze sul posizionamento degli alberi rispetto alla sede stradale e il fosso di scolo, all’età degli alberi (molto maggiore di quanto ipotizzata), alla ipotizzata ma non reale (in base anche a documentazione fotografica) contemporaneità dell’impianto degli stessi.

Alla luce di quanto elencato i consiglieri chiedono: di ricevere copia della documentazione mancante; la sospensione dei lavori di abbattimento e una perizia tecnica aggiuntiva anche alla luce delle testimonianze storiche e fotografiche disponibili.

“I sottoscritti – scrivono – sono pienamente consapevoli delle esigenze di sicurezza per la mobilità, esigenze sulle quali non intendono interferire: il nostro intervento nasce dalla esigenza di salvaguardare un patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico unico ed irripetibile per il nostro territorio”.