Agostino De Angelis, successo per lo spettacolo dedicato a Manzoni –

Sold out nel Parco di Villa Casati, nel Comune di Muggiò, per lo spettacolo teatrale «150° Manzoni tra Storia e Letteratura», dedicato ad Alessandro Manzoni, in occasione dei 150 anni dalla morte, ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis, che si è realizzato domenica 24 settembre scorso, promosso dal Comune di Muggiò nel contesto di Ville Aperte 2023 e organizzato da Stefano Colombo presidente dell’associazione Libertamente in collaborazione con l’associazione culturale ArcheoTheatron di Desirée Arlotta.

Il numeroso pubblico presente ha accolto con grandi applausi e consensi l’adattamento del regista che ha messo in scena la vita e la poetica di Manzoni, le vicende dei Promessi Sposi e la correlazione storica tra Manzoni e la nobile famiglia Casati. In scena gli attori delle Compagnie Teatrali Monzesi che hanno rappresentato i personaggi manzoniani con accompagnamenti musicali dal vivo, video proiezioni di immagini, movimenti coreografici, nell’atmosfera suggestiva di una Villa Casati, una delle Ville storiche di delizia della Brianza, addobbata e illuminata come una magia.

Presenti alla serata il sindaco Maria Fiorito che ha ringraziato il regista De Angelis per la riuscita dell’evento e per il coinvolgimento delle realtà artistiche del territorio e per l’ottima organizzazione curata da Stefano Colombo, l’Assessore al Patrimonio Storico Elisabetta Radaelli, il consigliere comunale e Presidente della Commissione Cultura di Monza, Ilaria Guffanti e il consigliere comunale di Monza, Massimiliano Longo.