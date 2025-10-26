Pubblichiamo una lettera di denuncia arrivata in redazione

Ladispoli, Piazza Matteotti al buio: “Unico spiraglio la luce del negozio all’angolo. Quando chiude è buio pesto”

Riceviamo e pubblichiamo una lettera firmata da alcuni residenti di Piazza Matteotti, a Ladispoli. Il tema è quello dell’illuminazione notturna: lampione fuori uso e piazza al buio non appena chiude l’unico negozio che, con la propria vetrina illuminata, mitiga temporaneamente l’oscurità.

Gli autori affermano di aver già scritto al Comune, chiedendo la riparazione del lampione. Ma, ad oggi, non c’è stato ancora nessun intervento.

Nella lettera si segnala anche una problematica legata alla sicurezza. Nonostante la scarsa visibilità, ci sono automobilisti che attraversano la piazza ad alta velocità. Aumentando il rischio di chi la piazza l’attraversa a piedi in quelle condizioni di oscurità.