Cerveteri, parte il progetto “Andiamo in bicicletta!”: 25 bici gratuite per un anno

Con il progetto “Bike Fold Trial – Andiamo in Bicicletta!”, il Comune di Cerveteri mette a disposizione, per un anno di uso gratuito, 25 biciclette. Queste sono 15 a pedalata assistita e 10 a pedalata muscolare. Il progetto è rivolto a tutti i residenti maggiorenni del Comune di Cerveteri. È un’occasione concreta per spingere la mobilità green anche negli spostamenti di tutti i giorni.

L’iniziativa rientra nel programma di mobilità sostenibile “casa-scuola e casa-lavoro”, e punta a favorire uno stile di vita più sano e rispettoso dell’ambiente. Promuovendo la bici come mezzo quotidiano.

Secondo quanto comunicato dall’Assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi, al progetto possono partecipare tutti i residenti maggiorenni del Comune di Cerveteri. È sufficiente presentare domanda con la documentazione richiesta entro il 22 novembre.

L’Assessore Alessandro Gnazi

Il bando e i moduli sono disponibili, da domani, sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri: www.comune.cerveteri.rm.it. Dove potrete trovare anche tutti gli aggiornamenti ufficiali.