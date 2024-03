Ladispoli, Piazza De Michelis: un fatto accidentale provoca grave menomazione ad un bambino di 5 anni. L’opposizione interviene e chiede spiegazioni alla Giunta

Dai consiglieri Marongiu, Paliotta, Marcucci e Paparella, presenata domanda di attualità nel consiglio comunale di oggi pomeriggio

Dai consiglieri comunali di Ladispoli, di opposizione, presentata pochi istanti fa in consiglio comunale una domanda di attualità per un fatto accidentale avvenuto in queste ore in Piazza De Michelis.

Un minore di 5 anni, infatti, ha subito una grave menomazione permanente, mentre era a giocare nell’area giardino presente nella piazza.

L’avvenimento di cronaca ha così portato immediatamente i gruppi consiliari PD-La Forza della Comunità e Ladispoli Attiva a porre la questione nella massima assise cittadina, convocata per oggi, giovedì 21 marzo 2024, a partire dalle ore 18.00.

Aperto con il dibattito sulle questioni di attualità, l’ordine del giorno della riunione vede discutere di Mozioni, Interrogazioni ed Interpellanze.

A firma dei consiglieri Silvia Marongiu, Crescenzo Paliotta, Gianfranco Marcucci e Fabio Paparella, la domanda posta è stata la seguente:

“I sottoscritti Consiglieri comunali chiedono all’amministrazione se è a conoscenza che – nel parco giochi, sito nei giardini di Piazza De Michelis – si è verificato un incidente che ha provocato una grave menomazione permanente ad un minore di 5 anni.

Ci è stato riferito che le condizioni del giardino erano state giá precedentemente segnalate tramite mail a cui era seguita la risposta dell’assessore competente.

Si domanda del perché in tutti questi mesi non si sia proceduto ad una messa in sicurezza che avesse potuto evitare tale tragico evento.

Inoltre, alla luce di questo grave episodio chiediamo una ricognizione urgente dello stato di manutenzione dei parchi giochi esistenti a Ladispoli.”

Silvia Marongiu, Crescenzo Paliotta, Gianfranco Marcucci, Fabio Paparella