Ladispoli piange la scomparsa di Daniela Mugellini –

di Marco Di Marzio

Ladispoli si stringe nel dolore per la scomparsa di Daniela Mugellini, figura molto conosciuta e apprezzata per il suo costante impegno a favore della comunità. Dopo una lunga malattia, si è spenta nella tarda serata di ieri, lasciando un grande vuoto nell’affetto dei familiari e di quanti l’hanno stimata. La sua dedizione al bene comune e la generosità verso la città rimarranno un esempio indelebile. Le esequie si terranno domani, sabato 27 settembre, alle ore 15, presso la Parrocchia del Sacro Cuore in Via dei Fiordalisi 14, dove Ladispoli le renderà l’ultimo saluto.