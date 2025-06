Ladispoli, per risolvere il problema della mucillagine il Comune accelera sull’acquisto del battello “spazzamare”

Nello scorso fine settimana, è ritornata l’attenzione sul mare di Ladispoli. Purtroppo, non solo per la grande affluenza di vacanzieri. Numerose immagini diffuse sui social hanno mostrato una fascia marrone che galleggiava a pochi metri dalla riva. Spingendo diversi bagnanti a desistere da un bagno ristoratore.

La paura dei villeggianti è naturalmente sempre la stessa: si tratta di scarichi fognari non adeguatamente trattati dai depuratori, o si tratta di un fenomeno naturale?

Fortunatamente, i sopralluoghi congiunti di Arpa Lazio e della Guardia costiera hanno escluso la presenza di scarichi fognari o inquinanti. Le analisi indicano che la chiazza è composta principalmente da mucillagine. Una formazione naturale dovuta alla decomposizione di microalghe favorita dalle temperature elevate dell’acqua. La sostanza organica, risalendo in superficie, trascina con sé piccoli detriti leggeri, di plastica o di carta. Il tutto viene spinto dalle correnti verso la riva.

Per arginare in modo stabile il problema, il Comune di Ladispoli ha deciso di anticipare l’acquisto di un battello ecologico “spazzamare”. Spesa prevista di circa 100 mila euro, già stanziata nel bilancio 2025. L’Amministrazione comunale aveva anche valutato di richiedere un contributo regionale, ma i tempi di assegnazione avrebbero ritardato l’entrata in servizio del mezzo oltre la stagione balneare.

Il natante, altamente tecnologico, è lungo circa dieci metri, e sarà equipaggiato con paratie e nastro trasportatore per raccogliere mucillagini, schiume e rifiuti galleggianti lungo la costa. Naturalmente l’imbarcazione richiede la presenza di personale altamente specializzato a bordo.

Il Comune ha già avviato la procedura per ottenere la sua disponibilità. Con l’obiettivo di mettere in acqua lo “spazzamare” già da luglio. Così da coprire l’intero periodo di maggiore affluenza turistica a Ladispoli.

Tutto il materiale recuperato dallo “spazzamare” sarà conferito a una ditta specializzata che si occuperà della separazione e dello smaltimento secondo le normative vigenti.

Una cosa molto interessante è che questo battello non serve solo per ripulire il mare dalle mucillagini o altri inquinanti. Ma potrà essere utilizzato anche per effettuare un servizio antincendio. O può essere equipaggiato per prelevare campioni d’acqua per il monitoraggio in tempo reale di eventuali contaminanti. Come quelli che possono provenire dalle navi o dai torrenti naturali. Infine, potrebbe anche essere utilizzato per il salvataggio in mare.