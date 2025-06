L’iniziativa è stata presentata oggi in una conferenza stampa organizzata presso lo Stabilimento Blue Marlin

Ladispoli, con l’arrivo della piena stagione estiva implementato il servizio del 118 –

Con l’arrivo della piena stagione estiva, per far fronte alle necessità derivanti dal gran numero di villeggianti in arrivo sul territorio, implementato a Ladispoli nei weekend il servizio del 118.

Nata in collaborazione tra Amministrazione Comunale, Regione Lazio, Asl Roma 4 e Ares 118, l’iniziativa è stata presentata oggi, venerdì 20 giugno 2025, in una conferenza stampa organizzata presso lo Stabilimento Blue Marlin. Presenti, tra gli altri, il Sindaco Alessandro Grando, l’assessore Alessandra Feduzi e la Dottoressa Civita Di Russo, Vicecapo di gabinetto del Presidente della Giunta Regionale Francesco Rocca.

Attivo a partire da fine mese, dalle ore 8 alle ore 20, composto di ambulanza e di auto medica con tre operatori, il servizio, chiamato per rispondere alle emergenze, avrà come postazione di riferimento lo stesso Stabilimento Blue Marlin, in Lungomare Marco Polo n.25. L’organico si aggiunge a quello già operativo presso la locale struttura del Pit, tra personale medico e mezzi sanitari.

Coronamento di un lungo lavoro sinergico, come spiegato in conferenza stampa si inizierà da Ladispoli per poi proseguire con gli altri comuni costieri.