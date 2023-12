Ladispoli, per l’I.C. Corrado Melone prossimi mesi ricchi di attività con svariati concerti in cantiere –

L’Associazione “ARS NOVA”, si è costituita nel 2017 con il principale obiettivo di favorire una crescita personale ricca e armonica di bambini e adolescenti attraverso la pratica musicale. Sulla base dei principi pedagogici che hanno ispirato José Antonio Abreu nell’elaborazione del “El Sistema”, e in collaborazione con “Sistema in Italia, onlus”, Ars Nova realizza regolarmente, nel nostro territorio e in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, progetti che prevedono corsi di strumento, attività corale, musica d’insieme, attività orchestrale, propedeutica. L’Associazione “ARS NOVA” cura inoltre l’allestimento di concerti di musica da camera, corale, e spettacoli teatrali, anche in questo caso con lo scopo primario di diffondere e dare spazio alle realtà musicali e culturali di cui è ricco il nostro territorio. Tra le iniziative intraprese in questo senso, ricordiamo il concerto “Musica Per Diletto”, un evento per celebrare la musica amatoriale al quale hanno partecipato sia un coro di Roma (Coro dei Trinci) che la big band “Wind Ensemble”, formata principalmente da elementi della banda musicale La Ferrosa, che riconosce al fare musica insieme un valore di crescita culturale e socializzazione.

I prossimi mesi si preannunciano ricchi di attività. Per gli alunni della secondaria IC C. Melone sono in cantiere svariati concerti: “Ottoni d’autore” (21 dicembre); “Trio Jazz (18 gennaio); “Quartetto d’archi” (29 gennaio); “Quintetto di fiati (15 Febbraio); una mostra e concerto di Saxofoni d’epoca (1 Marzo), e un concerto barocco con flauto traversiere e clavicembalo (21 Marzo).

Per la scuola primaria IC C. Melone è invece previsto uno spettacolo di teatro e musica per il 6 febbraio, che comprenderà “Famiglia di Fiati” di Richard Goldfaden, in cui ogni musicista rappresenta un accattivante personaggio, e “Le Favole di Esopo” di Rebecca Oswald, in cui i personaggi sono di volta in volta connotati da specifici strumenti; entrambi i lavori sono per quintetto di fiati e voce recitante. Lo stesso spettacolo sarà replicato il 13 febbraio per la scuola primaria Ladispoli 1.