Ladispoli, per la Dinamo arriva un importante partner

La Pallacanestro Dinamo annuncia che a metà prossima settimana ci sarà la presentazione del partner che farà da “Title Sponsor”, ovvero del partner che darà anche il suo nome alla squadra. Dalle prime indiscrezioni dovrebbe trattarsi di una importante azienda multi brand a carattere nazionale attiva nel ramo forniture prodotti e servizi per la casa, il cui Amministratore è un imprenditore di Ladispoli che ha voluto impegnarsi per dare un forte e concreto sostegno ad una associazione sportiva che mira ad essere un punto di riferimento sui campi di pallacanestro ma anche fuori, nel sociale, per la comunità locale.

Sarà proprio questo abbinamento, tra le altre cose, che consentirà alla Dinamo di poter finalizzare entro ferragosto la composizione del roster sul quale sta lavorando il Team Manager Andrea Ciprigno, che sta anche stringendo un accordo con una società di Roma per poter utilizzare in doppio tesseramento giovani prospetti under 19 cui far fare esperienza in un campionato Senior di valore. Obiettivo principale comunque al momento rimane la conferma dell’intero “nocciolo duro” della squadra che a giugno scorso è stata la prima su 46 pretendenti a raggiungere la promozione in Serie D; dopo il rinnovo con Davide Acconciamessa, Simone Petronio, Riccardo Fois, Giuliano De Martino, Sandro Ukmar,si sta ora cercando un accordo con Leonardo Campolungo, capitan Masciarelli, Simone Terenzi e tutti gli altri. Dovrebbero essere poi in arrivo 3 nuovi giocatori da Bracciano, Tarquinia e Roma, ma su questo c’è ancora il massimo riserbo.

L’obiettivo della stagione, secondo le parole del Direttore Generale Biagio Camicia, è consolidare la presenza in un campionato importante come quello della Serie D, e avere il tempo di far crescere e maturare giovani prospetti under da lanciare poi nell’annata successiva per provare, perché no, un nuovo salto di categoria. Per fare questo ora però la sfida è costruire un roster che a partire da quello dello scorso anno possa garantire solidità e maturità per affrontare un campionato difficile, dispendioso fisicamente (ed economicamente) e mentalmente. Il nuovo partner in questo potrebbe svolgere un ruolo fondamentale aiutando la Dinamo ad essere ancora giù sotto la luce dei riflettori.