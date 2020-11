Share Pin 1 Condivisioni

Lo afferma via social il Comune

Ladispoli, per il progetto Impact Lazio pubblicate tre manifestazioni di interesse –

Lo afferma via social il Comune di Ladispoli: “L’assessore alle Politiche sociali, Lucia Cordeschi, rende noto che nell’ambito del progetto Impact Lazio è stata pubblicata sul sito del Comune di Cerveteri, in qualità di comune capofila del distretto RMF4.2, la documentazione relativa a tre manifestazioni di interesse per partecipare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento:

del servizio distrettuale di mediazione sociale e culturale;

del servizio distrettuale di mediazione interculturale;

dell’attività di ricerca-azione dal titolo: “il territorio come driver di sviluppo locale in ottica transculturale.

Per visionare la documentazione https://www.comunediladispoli.it/impact-lazio…/notizia“