Ass. Consumatori Italiani più forti: “Da oggi tuteliamo anche i cittadini proprietari di immobili”

Il Pres. Biagio Camicia: “Abbiamo istituito il registro degli inquilini morosi”

“Da anni ormai, nel nostro litorale, sono sempre più i casi di inquilini “furbetti” che, all’atto di stipula del regolare contratto di locazione, presentano false garanzie.” Lo rende noto in un comunicato Ass. Consumatori Italiani più forti.

“Questi, infatti, dopo aver saldato 1 o 2 mensilità, interrompono i pagamenti, creando problemi a tutti coloro che, in buona fede, concedono il proprio immobile in locazione.

Sul punto il Pres. Biagio Camicia: “Per la prima volta vogliamo tutelare i piccoli proprietari di immobili, in particolar modo quelli che hanno accesso mutui e finanziamenti. Non è giusto che queste persone debbano continuare a pagare rate per “mantenere” nelle proprie mura questi “scrocconi” e truffatori! Inoltre, l’ulteriore beffa è che la giustizia non tutela questa categoria di cittadini che, oltre a sostenere le spese legali per le procedure di sfratto, sono sovente costretti anche a pagare debiti condominiali e i danni spesso arrecati alle loro proprietà.

Prosegue il Dott. Camicia: “Questo registro vuole tutelare gli inquilini onesti, distinguendoli dai furbetti; abbiamo creato un database con tanto di documentazione ufficiale come, ad esempio, atti di sfratto”.

Il Responsabile dei rapporti con gli associati Dott. Antongiulio Crimaldi: “Tutti i proprietari possono segnalare nomi e cognomi degli inquilini morosi, fornendo copia dell’atto di sfratto. Tale registro potrà anche essere consultato in maniera anonima, scrivendo direttamente all’Associazione”.

L’Avv. Gianluca Greco: “Rientrano nella nostra “manovra”, ovviamente, tutti coloro che hanno adempiuto agli obblighi di legge, regolare contratto di locazione, A.P.E. e pagamento degli obblighi fiscali”.

Eventuali segnalazioni potranno essere effettuate via mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]

Per maggiori informazioni, www.consumatori-italiani.it.”