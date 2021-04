Share Pin 0 Condivisioni

Ladispoli, PD: “Auguri di Buona Pasqua a tutti”

Auguri di Buona Pasqua dal Circolo del Partito Democratico di Ladispoli.

Anche i dem della cittadina balneare infatti, attraverso il proprio profilo Facebook, hanno voluto esternare l’importante saluto a tutti i cittadini in vista dell’importante momento di domani.

Così come fatto da molti in queste ore anche il PD, pur nella particolarità del contesto attuale, con la sua vicinanza ha voluto rimarcare un concetto importante quello di guardare al futuro con speranza, con l’ottimismo di tornare al più presto a vivere la vita in tutti i suoi aspetti nel senso più alto ed autentico.