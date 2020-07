Condividi Pin 39 Condivisioni

La denuncia di alcuni cittadini che hanno puntato il dito contro gli incivili che ieri si sono ‘divertiti’ a rendere impraticabile la struttura posizionata sugli arenili liberi

Ladispoli, passerelle sulla spiaggia coperte di sabbia: impossibile usarle

Ladispoli, passerelle sulla spiaggia coperte di sabbia: impossibile usarle –

Con l’arrivo dell’estate e delle passerelle per i diversamente abili in spiaggia, c’è chi finalmente può andarsi a godere un bel tramonto in spiaggia.

Ne sono un esempio una coppia di signori che ogni sera si recano su uno degli arenili pubblici per godersi il tramonto.

Una ‘routine’ che però ieri è stata interrotta a causa di qualche incivile che ha deciso di rendere impraticabile la passerella ricoprendola di sabbia.

A puntare il dito contro il gesto di inciviltà sono stati diversi cittadini che hanno notato quanto accaduto: “Chiunque sia stato ricordatevi che ieri questi due signori non si sono potuti godere il tramonto come fanno tutte le sere”.