Ladispoli: Partono i lavori pubblici su strade e cigli, un impegno per la riqualificazione della città

L’amministrazione comunale di Ladispoli ha annunciato l’avvio di importanti interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade cittadine. Con un investimento di 6,7 milioni di euro, si prosegue nel percorso di miglioramento della viabilità e della qualità della vita dei cittadini.

I primi lavori interesseranno via delle Folaghe e un tratto di via degli Aironi, dove verrà rifatto il manto stradale per garantire maggiore sicurezza e comfort alla circolazione. Successivamente, prenderanno il via i lavori di rifacimento integrale di via del Porto, via Ruspoli e via Torre Perla, contribuendo a restituire dignità e funzionalità a queste arterie fondamentali per la città.

Nel corso della prossima settimana, inoltre, partiranno le operazioni di taglio dell’erba lungo i cigli stradali delle strade agricole, con un intervento che coinvolgerà tutte le vie della zona di Torre Flavia, per poi proseguire su via del Boietto e altre strade che verranno individuate in seguito.

L’assessore ai Lavori Pubblici Marco Pierini ha dichiarato: “Sta partendo l’importante progetto che completerà il ripristino delle strade di campagna e dei marciapiedi. Questa Amministrazione si è da sempre impegnata a restituire dignità a decine di chilometri di strade di Ladispoli e continueremo a farlo.”

L’amministrazione ha inoltre chiesto ai cittadini di scusarsi in anticipo per eventuali disagi durante i lavori e ha ringraziato tutti per la collaborazione. Questi interventi rappresentano un passo importante per la riqualificazione complessiva della città, che mira a migliorare la sicurezza, l’estetica e la vivibilità di Ladispoli.