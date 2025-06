Paolacci plaude il Nucleo Subacqueo Cerveteri – Ladispoli: “Orgoglio della città”

“Il nucleo Subacqueo è una eccellenza per Cerveteri e Ladispoli. Qualche giorno fa sono stati chiamati in causa per recuperare uno scafo che era affondato. Avere un Nucleo così efficace ed efficiente è importante”.

Così il consigliere Paolacci che aggiunge:

“Credo sia giusto e doveroso anche da parte della nostra Città riconoscere i meriti a questa associazione che tanti si presta per il nostro territorio. Un uomo di 70 anni di Ladispoli era uscito in barca per pescare, a circa un km dalla costa di Campo di Mare. Improvvisamente la sua barca è affondata. Una volta messo in salvo la guardia Costiera ha chiesto aiuto al Nucleo Subacqueo Cerveteri-Ladispoli odv per il recupero dello scafo. Il nucleo non solo è riuscito a recuperare la barca, grazie ai suoi sub, ma anche a recuperare importanti oggetti affondati”.

“Oltretutto – conclude – è stato scongiurato anche un disastro ambientale, che poteva essere causato da carburante ed olio che poteva fuoriuscire dai serbatoi”.