Il Comitato commercianti di Viale Italia sensibilizza la situazione attuale: ”Quest’anno a Natale acquista nei negozi della tua città”

Ladispoli, parte oggi la campagna ‘Manteniamo le distanze e restiamo vicini’

Da oggi fino al 6 dicembre prende il via la campagna del Comitato commercianti di Viale Italia e vie limitrofe di Ladispoli. “MANTENIAMO LE DISTANZE, RESTIAMO VICINI”, questo lo slogan per sensibilizzare la difficoltà del momento e per sostenere tutti i negozianti della città.

“Durante il primo lockdown tantissimi i negozi che hanno stretto, ancora di più, il rapporto fiduciario con i propri clienti, dando una parvenza di normalità e rappresentando un senso di continuità con la vita pre-Covid.

Una comunità che RESTA UNITA è garanzia di vittoria.

La concorrenza sleale delle piattaforme di e-commerce, facilitate da tanti fattori inaccessibili al piccolo, si combatte solo con la compattezza.

Sarà un Natale diverso, ma sarà comunque la festa più sentita di tutte, la gioia del dono non ci verrà privata e sarà un modo per esorcizzare l’incubo che stiamo vivendo.

Saremo felici di avervi con NOI, di selezionare INSIEME e, distanti ma VICINI, costruire quell’atmosfera unica e magica.

INSIEME SI VINCE PRIMA, ne siamo certi e siamo GRATI a tutti coloro che ci hanno scelto, ci scelgono e ci sceglieranno OGNI GIORNO.

Vi aspettiamo e ricordiamolo SEMPRE: nulla è equiparabile al rapporto diretto e allo shopping assistito in cui essere guidati e consigliati con un sorriso e tanta passione, anche con mascherina, igienizzante e distanziamento. Quest’anno la gioia del Natale la trovate sotto casa”.