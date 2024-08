Ladispoli pallacanestro: alla Dinamo arriva Tiberti

La Dinamo sempre piu’ carica: in arrivo il play Tiberti

Altro giovane prospetto in arrivo a Ladispoli, dove la dirigenza orange/blue della Pallacanestro Dinamo sta formando una squadra che conferma le dichiarazioni di inizio stagione: aprire un nuovo ciclo con giocatori giovani, bravi ma anche con significative esperienze in campionati di livello.

Profilo che si addice perfettamente ad Andrea Tiberti, play/guardia di 22 anni cresciuto cestisticamente parlando alla UISP XVIII, dove ha disputato tutti i campionati giovanili di Eccellenza, fino a debuttare non ancora maggiorenne nel campionato di C Silver, e ottenendo una media di 9 punti nell’ultimo campionato disputato.

“Andrea oltre ad essere un bravissimo giocatore e’ anche uno splendido ragazzo, cosa che alla Dinamo e’ importante tanto quanto il possesso di abilita’ tecniche e tattiche, forse anche di piu’” dichiara il Presidente Luigi Fois “sono contentissimo che abbia firmato con noi, e ringrazio per questo lui e anche il Presidente UISP XVIII Vincenzo Giannini, con il quale c’e’ grande sintonia da sempre e che ancora una volta ha dimostrato grande disponibilita’ e attenzione nei nostri confronti. Sono certo che Andrea sara’ un grande valore aggiunto per una squadra che grazie all’impegno del DG Biagio Camicia e del DS Andrea Ciprigno sta venendo su esattamente come l’ho sempre sognata: giovane, velocissima, energica… com’era che diceva qualcuno ? volare come farfalle, pungere come api… sono certo che ci divertiremo, tanto”.

Cosi il DS Andrea Ciprigno: “Con Andrea acquisiamo un vero e proprio orchestratore, dentro e fuori del campo; sara’ una squadra completamente nuova la nostra, e uomini-squadra come Andrea in questi casi servono ancora di piu’. Sin dalle prime battute scambiate con lui ho capito che il ragazzo e’ di una disponibilita’ esemplare, cosa che tra l’altro si rispecchia sul campo: generoso, veloce, ottima visione di gioco, dotato di un buon tiro, sempre attento e pronto a sacrificarsi in difesa… insomma, e’ gia’ un vero Dinamos”.

Queste le prime parole di Andrea Tiberti in orange/blue : “Vengo alla Dinamo e lascio la mia confort zone, la UISP XVIII, dove gioco da 17 anni, perche’ la conosco come una societa’ seria e in crescita, sara’ un’esperienza per certi versi del tutto nuova e proprio per questo assicuro massimo impegno e costanza per riuscire a fare il meglio insieme a tutti i miei compagni”.

In bocca al lupo ad Andrea e alla Dinamo