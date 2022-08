Ladispoli: palestre scolastiche in uso temporaneo, online il bando

L’Amministrazione comunale rende noto che è stato pubblicato l’avviso per la concessione in uso temporaneo (anno 2022-2023) delle palestre, dei locali scolastici e degli spazi verdi annessi agli istituti scolastici di proprietà del comune di Ladispoli per il periodo dal primo ottobre 2022 al 30 giugno 2023.

La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione o dell’Associazione sportiva, dovrà pervenire in plico chiuso recante la dicitura esterna “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo ed in orario extrascolastico, anno 2022/2023, delle palestre, dei locali scolastici e degli spazi verdi annessi agli istituti scolastici di proprietà del Comune di Ladispoli” e essere inviata via pec al seguente indirizzo: [email protected] e/o consegnata a mano al Protocollo del Comune di Ladispoli – Piazza Falcone, 1 – 00055- Ladispoli o tramite raccomandata A/R entro e non oltre le ore 12:00 del 10 settembre 2022.

Per l’avviso, lo schema di domanda, l’autodichiarazione, la dichiarazione d’impegno, i criteri e la determinazione dirigenziale visitare il sito del comune di Ladispoli.